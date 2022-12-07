Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив виданню RMF FM, що через політику ізоляції рф можна досягти бажаних цілей.

«І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює володимира путіна. Він думає: якщо вони мені дзвонять, значить, вони слабшають, значить, я повинен продовжувати свою політику, — вважає він. — Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляв з президентом росії володимиром путіним, потім президент Франції Еммануель Макрон говорив про необхідність підтримувати контакти з господарем Кремля. Президент США Джо Байден також заявив про готовність до переговорів з путіним кілька днів тому. У путіна така психологічна конструкція, що кожна спроба з ним зв'язатися, до нього достукатися, зміцнює його внутрішньо. Він вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. І чим більше таких дзвінків, тим сильніше володимир путін відчуває себе внутрішньо».

На запитання журналістів чи хоче Захід продати Україну, дипломат відповів, що наша держава абсолютно не хоче продаватися.

«Все, що робить Захід, або, принаймні, лідер цього Заходу — США, в останні місяці, свідчить про те, що політика спрямована на допомогу і підтримку України. Але в середовищі західноєвропейської еліти також лунають голоси, які викликають занепокоєння. Якщо ви подивитеся на перелік військової техніки, яку США передали Україні, то він дійсно вражає. Це дійсно дуже великі цифри і з цією технікою Україна може воювати».

Також Марцін Пшидач прокоментував заяву Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для росії. «Це дійсно заява, яку при такій широті буде важко зрозуміти будь-кому. Від кого, на думку французького президента, росія отримає гарантії безпеки? Хто хоче напасти на росію? Вона є загрозою для інших. Якщо комусь і потрібні гарантії безпеки перед російською загрозою, то це Україні та країнам Центрально-Східної Європи. Я розмовляв днями з одним французьким дипломатом і питаю його, що у нього перед очима, коли він думає про росію. У мене, наприклад, Катинь, а він каже: ні, у мене перед очима швидкісні сани по снігу на кінній упряжці і гарна музика — ось це для мене росія. На жаль, саме так частина французької еліти досі дивиться на росію. Незважаючи на Бучу, незважаючи на все, що відбулося в Маріуполі».

Нагадаємо точку зору Павла Клімкіна: «Війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим».



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