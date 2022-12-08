«Потурбуйтесь про спокій»: що треба знати про синовіт кульшового суглоба у дитини

Часто буває так, що дитина прокинулась вранці та не стає на ніжку, може скаржитись на біль у коліні. У переважній більшості дітей так починається стан, що називається транзиторний синовіт кульшового суглобу, розповідає в себе на сторінці у соцмережі Віктор Кирейко, доказовий дитячий ортопед-травматолог.

«Як правило, нічого страшного, проходить майже саме. Але так можуть починатися деякі серйозні хвороби! Цей стан може зустрічатися у дітей від 1 до 12 років, але найчастіше він буває у дітей 3−8 років. Якоїсь конкретної причини цього стану немає. Транзиторний синовіт частіше всього виникає після банальних ГРВІ. Також це може бути й кишкова інфекція. Травма теж може бути провокатором синовіту. А чому дитина жаліється на коліно, а лікар каже, що це кульшовий суглоб? Не дивуйтесь. Це пов'язано з особливостями проходження нерву, що іде до коліна дуже близько від кульшового суглоба, тому дитині здається, що болить коліно, коли у дійсності страждає кульшовий суглоб.

Адекватне «лікування» цього стану це: спокій, наскільки це можливо; ібупрофен у дозі по вазі дитини. Поки ніжка болить, то й дитина сама, скоріш за все, не буде сильно навантажувати ногу. Коли стане краще, бажано, щоб не було шаленої біготні, стрибків та тому подібного. Звичайно, не треба силувати дитину та знову ж таки примотувати скотчем. Якщо дитина пройдеться трошки, та навіть трішки пробіжиться, нічого катастрофічного не станеться, але навантаження може провокувати повернення цього стану".

За словами лікаря, є декілька серйозних станів, які можуть бути схожими на початку.

«Наприклад, гнійне запалення стегнової кістки — остеомієліт. Це дуже серйозний стан, що потребує операції та серйозного лікування. Хвороба Пертеса — вона починатись дуже непомітно, але якщо її пропускають, то наслідки можуть бути дуже серйозними, аж до важкого артроза та необхідності заміни суглоба у молодому віці. Особливо уважно треба відноситись до виключення хвороби Пертеса у віці старше 5−6 років. До лікаря треба терміново, коли є значне порушення загального стану; підвищення температури вище 38 градусів; погіршення симптомів, незважаючи на адекватне лікування протягом 1−2 діб, є якісь візуальні зміни у ніжці — щось десь розпухло, набрякло, почервоніло; якщо є зв’язок з травмою. Тож якщо у вашої дитини все ж таки транзиторний синовіт, то не слід лякатися. Просто треба спокій та трохи часу. Головне — не пропустити серйозні хвороби».

Раніше лікар дав відповіді на найпоширеніші запитання щодо дисплазії кульшових суглобів.

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