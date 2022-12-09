москва у вогні: в торговому центрі столиці рф пролунали вибухи і почалася пожежа

У великому торговому комплексі «Мега Хімки» на Ленінградському шосе під москвою сталася велика пожежа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

За даними регіонального управління МНС, площа пожежі становить 7 тисяч кв. м, йому присвоєно найвищу категорію складності.

Представник МНС сказав, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI". За попередніми даними, постраждалих немає.

На відео, які публікуються в Telegram, видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чути вибухи. Також відомо, що до 6.30 за місцевим часом UPD. Площа горіння збільшилась до 17 тисяч квадратних метрів.

Офіційна влада заявила, що в будівельному відділі гарячого магазину OBI вибухнули банки з фарбою та аерозолі.

На цей час будівля ТЦ майже повністю вигоріла і обрушилася.

Про причини пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, у листопаді масштабна пожежа в Костромі забрала життя 13 людей, а влітку під москвою згоріла казарма для строковиків.

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