«Чмобики» закінчуються: названо втрати ворога за добу

Українські бійці за останню добу знищили ще 310 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія втратила понад 93 тисячі військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ .

Крім особового складу противник, на відміну від попередніх днів, позбувся лише 5 одиниць військової техніки:

бойових броньованих машин — 5912 (+1 за добу),

артилерійських систем — 1926 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3).

Здавалося б, настав час жахнутися такому повороту речей — як же так, невже ЗСУ відчувають брак зброї?

Але українці відносять до ситуації з розумінням, припускаючи, що нулі в таблиці — це навіть добре і є ще одним доказом, що цифри у графі про кількість втрат не «беруться з неба», а відповідають дійсності. А те, що їх менше — означає, що у ворога закінчуються «чмобики», тому техніка і не використовується.

Нагадаємо, наразі небезпека посилилася і на кордоні з Білоруссю, яка проводить дивні переміщення військ та бойової техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

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