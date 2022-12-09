Минулої доби російські загарбники завдали 5 ракетних та 3 авіаційних удари по Україні, а також здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки рашистів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки та Мар'їнки на Донеччині.



За даними Генштабу, на Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське та Велетенське Херсонської області, а також на околицях Херсона.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.



Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року внаслідок вогневої поразки районів зосередження росіян у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів та близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру госпіталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.



Нагадаємо, на тлі чуток про те, що окупанти незабаром покинуть Запорізьку АЕС, росія наказала розмістити «Гради» на території станції.



Окупанти залишають після себе випалену землю та кілометри замінованої території. Президент Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні до українців вказав на цей підлий терор, який ворог влаштовує для наших людей.

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