Український фільм «Клондайк» потрапив до лонг-листа премії «Оскар»

Український фільм «Клондайк», який висунуто на премію американської кіноакадемії «Оскар», потрапив до лонг-листа та змагатиметься за головну нагороду. Наступний етап — потрапити до шорт-листа та опинитися серед номінантів в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Режисрка фільму — Марина Ер Горбач. Прем'єра картини відбулася у січні 2022 року на кінофестивалі «Санденс». В широкий український прокат драма «Клондайк» вийшла 3 листопада 2022 року.

Головні ролі в картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.

В картині відображені події на Донбасі під час війни. Головні герої живуть в селі, поруч з яким відбувається крах малайзійського «Боїнга».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що акторка Оксана Черкашина зіграла весілля зі своєю подругою.

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Марина Горбач зізналась, за що досі корить себе і де зустріне перемогу України.

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