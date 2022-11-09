Зірка «Клондайку» Оксана Черкашина та режисерка Зоя Лактіонова одружилися в Польщі

Зірка фільму «Клондайк», який змагатиметься за нагороду «Оскар» від України, акторка Оксана Черкашина та режисерка Зоя Лактіонова одружилися в Польщі. Жінки побралися у Варшаві 7 листопада. Святкували в колі близьких друзів, з українськими піснями та танцями.

Світлинами з церемонії Зоя поділилася в соціальних мережах.

Молодята позували на підлозі серед квітів та рожевих кульок, тримаючись за руки. Як кажуть Оксана та Зоя, усі подарунки вони відправлять в Україну.

Весілля було символічним, бо ж у Польщі представники спільноти ЛГБТ не можуть зареєструвати шлюб офіційно.

Нагадаємо, драматичний фільм «Клондайк» розповідає про події війни на Донбасі та авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Це історія Ірини та Толіка, які очікують народження первістка. Їх раптово застає війна та збитий «Боїнг», але головна героїня не хоче евакуйовуватися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що учасник «Холостячки» Андрій Хведкевич заручився зі своїм бойфрендом.

Фото — соцмережі Зої Лактіонової

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