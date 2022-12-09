«Такі класні»: наречена екс-дружина Лорак «звинуватила» Мурата в тому, що в нього соковитіші губи

Українська візажистка Лілія Реус, більш відома як наречена колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, почала з недавніх пір публікувати у себе в акаунті смішні ролики, хто переглядаються зі сміхом і задоволенням.

Крім припливу відвідувачів такий прийом напевно буде спрямований на рекламу продукції фірми, в якій Налчаджіоглу займає солідне становище.

Так, в одному з останніх роликів Лілія біля дзеркала масажувала губи пальцями та прикладала до них чарку. Але потім помітила, що у її нареченого губи все одно більш соковиті та апетитні.

Жінка спробувала з'ясувати причину, і після низки забавних епізодів виявилося, що Мурат користується блиск-пампером, який надає губам потрібний ефект.

Після перегляду ролика так і хочеться поставити запитання: «А яка ж фірма випускає цей блиск? Чи не та, що належить Мурату?»

Але, незважаючи на «хитрі задуми» фармацевтів-парфумерів, глядачі прийняли ролик із захопленням. І пишуть, що чекатимуть на наступні кліпи «Мурат-Голлівуду».

Що ж до українців, що зрадила, і свою справжню батьківщину ані лорак, то вона з'явилася в росії і знову продовжує там свою концертну діяльність.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram