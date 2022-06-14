«Будь щасливий, коханий»: наречена-красуня Лілія романтично привітала екс-дружина Ані Лорак Мурата (відео)

Колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, схоже, вступив у період радісних днів свого життя: нещодавно він лише привітав із днем народження кохану донечку Софію, як і сам уже приймає вітання.

Днями його наречена-красуня Лілія написала у своєму Instagram небагатослівний, але пройнятий любов'ю піст: «Happy Birthday my love».

У тому, що привітання жінки висловлені від щирого серця, показує відео, яке вона опублікувала. У ролику Мурат та Лілія застигли у ніжному тривалому поцілунку, під час якого чоловік піднімає кохану на руках, а їхні губи зливаються у трепетному поцілунку.

«Як красиво і романтично», «З днем народження Мурата! Ви дуже гарні, бережіть один одного», «З іменинником Вас. Будьте щасливі», З днем народження, з днем народження, мій милий, нехай твій шлях буде чистим у твоїй удачі" , — коментують захоплені фоловери жінки.

Також читачі сторінки захоплюються тим, що напередодні ймовірного весілля Лілія та її донька виглядають як «сестрички».

Лілія з донькою

Нагадаємо, у Мурата чудові стосунки з дочкою своєї нареченої — Олександрою, на чому Лілія Реус постійно наголошує.

Фото instagram.com/__l_i_l_i_a___/

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