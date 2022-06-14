34.65 / 35.57 36.16 / 37.43
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Будь щасливий, коханий»: наречена-красуня Лілія романтично привітала екс-дружина Ані Лорак Мурата (відео)

16:21 14 червня 2022
«Будь щасливий, коханий»: наречена-красуня Лілія романтично привітала екс-дружина Ані Лорак Мурата (відео)

Колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, схоже, вступив у період радісних днів свого життя: нещодавно він лише привітав із днем народження кохану донечку Софію, як і сам уже приймає вітання.

Днями його наречена-красуня Лілія написала у своєму Instagram небагатослівний, але пройнятий любов'ю піст: «Happy Birthday my love».

У тому, що привітання жінки висловлені від щирого серця, показує відео, яке вона опублікувала. У ролику Мурат та Лілія застигли у ніжному тривалому поцілунку, під час якого чоловік піднімає кохану на руках, а їхні губи зливаються у трепетному поцілунку.

«Як красиво і романтично», «З днем народження Мурата! Ви дуже гарні, бережіть один одного», «З іменинником Вас. Будьте щасливі», З днем народження, з днем народження, мій милий, нехай твій шлях буде чистим у твоїй удачі" , — коментують захоплені фоловери жінки.

Також читачі сторінки захоплюються тим, що напередодні ймовірного весілля Лілія та її донька виглядають як «сестрички».

Лілія з донькою

Нагадаємо, у Мурата чудові стосунки з дочкою своєї нареченої — Олександрою, на чому Лілія Реус постійно наголошує.

Фото instagram.com/__l_i_l_i_a___/

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета II, принц Чарльз та Камілла

«Або я, або він!» — принц Вільям висунув Єлизаветі II ультиматум

Олег Винник на сцені

Хворий не Винник, а його донька: з'явилися нові версії «зникнення» відомого співака (відео)

Старий метод підживлення томатів, про який мало хто знає: ви здивуєтеся, як це просто та ефективно

Старий метод підживлення томатів, про який мало хто знає: ви здивуєтеся, як це просто та ефективно

Евакуація

П'ять причин, через які позбавлять статусу внутрішнього переселенця: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.