В росії символом війни проти України хочуть зробити здобич своїх мародерів

Крадена пральна машина у всьому світ нині — символ російської армії. Певно, це образливо для окупантів. Тож роспропаганда хоче зробити черговим символом війни проти України ще один здобуток своїх мародерів — єнота, викраденого рашистами в Херсоні. І це при тому, що він активно відбивається, кусаючи представників окупаційного режиму.

У школі № 74 Кемерово провели «акцію солідарності» школярів та омонівців із крадіями та вбивцями. Розфарбовані під єнотів (в інтернеті вже шуткують: «Краще вже під єнота, ніж під пральну машинку») діти передають привіт єноту Херсону та його «бойовим товаришам». Акція проведена за ініціативи місцевих підрозділів росгвардії.

Тим часом полонений єнот не здається. Так, коли його принесли показати херсонському гауляйтеру Сальдо, тваринка покусала зрадника. До речі, директор ялтинського зоопарку «Казка» Олег Зубков, який викрав єнота, обіцяв, що тваринка буде утримуватися в зоопарку. Натомість рашистська пропаганда розповсюджує відео, як його постійно носять за собою вояки окупантів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», серед розваг окупантів: відлов та повішення тварин, серед яких — червонокнижні.

Фото з інтернет-сторінки школи 74 Кемерова

Відео з соцмереж

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