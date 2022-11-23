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Доведеться перемолоти 300 тисяч мобиків: полковник ЗСУ розповів, як розвиватимуться військові дії взимку

17:30 23 листопада 2022
Укріплення на передовій

Бойові дії в Україні взимку в залежності від погоди можуть розвиватися за одним із двох сценаріїв, але чекати затишшя на фронті не доводиться.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН .

За його словами, зима однозначно впливатиме на перебіг бойових дій, «але вони жодним чином не скасуються».

«Якщо зима буде морозною, що малоймовірно для півдня, то важка техніка зможе рухатися, тому що грунт підмерзне. Нагадаю, танк — це 39−43 тонни, важка артилерійська установка 2С19 — в межах 42 тонн, а БМП і БТР — 10 -12 тонн. Тоді логіка бойових дій не зміниться», — зазначив полковник.

Якщо ж зима буде теплою з великою кількістю опадів, і ґрунт стане мокрим, тоді Черник прогнозує повторення ситуації на початку повномасштабної війни — «коли величезна кількість російської техніки вгрузла в наших ґрунтах».

«Тоді все перейде у фазу посиленої артилерії, бо на цю хвилину війна — на 95% артилерійська. Але я не поділяю точки зору, що буде затишшя на фронті. Важкі артилерійські багаторазові залпи — це також війна. Вона є головною. Щодо якості ми давно їх (ворогів. — Авт.) випередили, але, на жаль, щодо кількості у них ще є перевага», — підкреслив військовий експерт.

Також Черник нагадав про 300 тисяч мобілізованих росіян на підході — «це неймовірно багато, їх ще доведеться перемолоти».

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо визволення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з росією може завершитися до весни.

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