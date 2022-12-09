Що робити, якщо світла немає більше ніж 7 годин: гендиректор YASNO дав просту інструкцію

У чотирьох областях України останнім часом постійно вимикають електроенергію в екстерному порядку. Стабілізаційні графіки не діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. У квартирах та будинках тривалий час немає електрики.

Якщо світло відключили у будинку більш ніж на 6−7 годин — потрібно перевірити наявність аварій, а у разі їх відсутності — звернутися до енергетиків. Про це гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко написав у соцмережі.

Директор компанії рекомендує насамперед з'ясувати, чи є у споживача в будинку аварія. Почати можна з сайту YASNO — ввести адресу й якщо є аварія, це буде відображатися на сайті.

Якщо є аварія, потрібно звертатися до ЖЕКу або ОСББ, у них є контакт з електромережами.

Якщо аварії немає, а електрика відсутня понад 6−7 годин, Коваленко рекомендує написати у приватні повідомлення у Facebook представникам енергомереж.

Нагадаємо, під час недавніх обстрілів росіян по території України під ударом знову опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

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