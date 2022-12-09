Були без верхнього одягу та взуття: подробиці загибелі двох хлопчиків у кар'єрі на Дніпропетровщині

У справі про загибель двох хлопчиків з Криворізького району з'явилися несподівані подробиці. Виявляється, що тіла дітей на дні кар'єру Інгулецького гороно-збагачувального комбінату знайшли без верхнього одягу.

«Обидва хлопчики були без верхнього одягу», — сказали «ФАКТАМ» у поліції Дніпропетровщини. — Поки не відомо, самі вони роздяглися, чи ні. Є версія, що самі. Крім того, діти були без взуття. І одяг, і взуття хлопчиків зараз шукають.

Про причини загибелі дітей поки що нічого не можемо сказати. У них на тілах не було виявлено слідів насильства. Ніяких ударів, там, чи подряпин. Тіла хлопчиків лежали з відривом 50 метрів одне від одного".

Сторожа кар'єра стверджують, що хлопчики не могли непоміченими проникнути на територію, що охороняється.

«Саме тому ми спершу й не шукали дітей там. У кар'єрі не було робіт, його було закрито. І ось, тільки-но роботи відновилися, було виявлено тіла хлопчиків», — додали в поліції.

Нагадаємо, 8-річний Жора Ковальов та 6-річний Данило Литенець зникли ще 19 листопада. Про їхнє зникнення повідомила мама Жори, яка сказала, що її син пішов кудись з 6-річним другом й не повернувся. Дітей шукали співробітники поліції, кінологи та пошукові групи.

Старший інспектор ювенальної превенції Інна Ісаєнко заявила, що слідство вестиметься так само й щодо батьків хлопчиків щодо неналежного виконання ними своїх обов'язків. Хоча до цього моменту жодних особливих зауважень до сімей загиблих не було, за винятком випадку, коли у січні цього року на автовокзалі Інгульця без супроводу дорослих був знайдений Жора Ковальов.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Дніпропетровщині у річці виявили тіло 6-річного хлопчика, який зник дорогою до бабусі.

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