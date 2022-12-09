Після «Київ за три дні» та дев'яти місяців російського терору, коли російським не вдалося в Україні досягти відчутних для себе результатів, володимир путін раптом заявив, що війна в Україні може стати «тривалим процесом».

У кремлі продовжують вірити, що ситуація у світі може змінитися, і їм простіше буде перемогти Україну. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Відповідаючи на запитання: навіщо кремлівському диктатору володимиру путіну затяжна війна, експерт нагадав про надії Москви на те, що Європа втомиться від війни в Україні та перестане допомагати ЗСУ.

Москва сподівалася на смерть Єлизавети II, звільнення Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра, хворобу, а можливо і смерть, Джо Байдена, на те, що Європа замерзне без російського газу й перестане допомагати Україні.

«Надії Кремля виключно на цей набір хворих фантазій», — зазначає Коваленко.



Експерт додав, що росія готова затягувати війну, перемелюючи в ній сотні тисяч своїх громадян, а також залишки озброєнь, остаточно знищуючи свою армію, сподіваючись, що одна з їхніх примарних надій справдиться.



«Погодьтеся, сам факт того, що в росії заговорили про необхідність затяжної війни, вже дисонує. А як же три дні? Ну чи всю Україну захопимо за тиждень? Або три тижні… Місяць? Дисонанс ще й у тому, що тягучка виснажує саме російську армію. Посилюється дисонанс тим, що російське командування чудово розуміє, що чим довше тягнеться війна, тим сильніше вони самі себе демілітаризують, виснажують резерви та знекровлюють мілітарний потенціал. Танки Т-62 та гаубиці Д-1 у зоні БД про це красномовно говорять», — зазначив експерт.

Нагадаємо, військові експерти вважають, що взимку умови для ведення боїв «будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви» та ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ.

Як писали «ФАКТИ», російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський назвав три можливі сценарії закінчення цієї війни.

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