«Співатиме тепер з Кобзоном»: стало відомо про ліквідацію автора «гімну ДНР»

В окупованому Донецьку загинув композитор і музикант Андрій Старинцев. Про це повідомив ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі. За його словами, тіло зрадника України було виявлено під час розбору завалів після обстрілу. Йому було 47 років.

«Під час обстрілу в Донецьку загинув мій друг — військовослужбовець, композитор, музикант Андрій Старинцев, — написав терорист Пушилін. — Сьогодні його знайшли під завалами. Не міг із вечора йому додзвонитися, передчував, що щось не те… Знайомий із ним із молодості, багато разом пройдено, багато під гітару заспівано душевних пісень. Хочу його пам'ятати таким, що співає: ставлю в його виконанні останню записану авторську пісню».

Відомо, що Старинцев виступав із концертами для окупантів на передовій. Музикант-бойовик є автором «гімну» рашистської «Донецької республіки».

Тим часом одіозний бойовик Стрєлков-Гіркін повернувся до росії, так і не доїхавши до лінії фронту.

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