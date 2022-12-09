Мінімум очікувань і абсолютно безкоштовно: стало відомо, як водії зможуть зекономити час на перетинанні кордону

З 12 грудня на державному пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» почне працювати послуга електронної черги для перетину кордону. Завдяки їй водії, які зареєстровані у системі «Шлях», зможуть дистанційно обирати зручний для себе час прибуття до пункту пропуску. Крім того, отримувати сповіщення про затримки або пришвидшення руху. Про механізм дії повідомили у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Зареєструйтеся на сайті «єЧерга». Для цього вкажіть свою електронну пошту, номер телефону, пароль. Підтвердить e-mail за допомогою коду. Такий код має надійти на вказану при реєстрації електронну пошту. Увійдіть в особистий кабінет на сайті «єЧерга», вказавши під час авторизації свою електронну пошту та пароль. Для запису в електронну чергу виберіть міжнародний пункт пропуску та натисніть «Продовжити».

Необхідно внести інформацію щодо серії та номеру закордонного паспорта водія, дату народження, контактний номер телефону. Після чого натисніть «Продовжити». На цьому етапі одразу можна додати дані іншого водія, зареєстрованого у системі «Шлях». Зазначте інформацію щодо транспортного засобу (тип, марку, номер вантажного транспорту, дані щодо напівпричепа) та натисніть «Продовжити».

Якщо є вантаж, додають юристи, додайте номер митної декларації.

«Перевірте вказану інформацію і, якщо все правильно, натисніть «Стати в чергу». Отримати інформацію щодо порядку перетину державного кордону та діючих обмежень можна за допомогою чат-боту Держприкордонслужби України «Довіра».

Нагадаємо, що від пластикового посвідчення водія можна буде відмовитися з 14 грудня: Кабмін ухвалив важливе рішення.

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