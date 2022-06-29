НАТО визнало росію прямою і головною загрозою безпеці у світі

У середу, 29 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту НАТО у Мадриді по відеозв'язку. Він закликав лідерів країн Північноатлантичного альянсу надати Україні системи протиракетної та протиповітряної оборони, а також артилерію.

«Україні потрібна сучасна протиракетна та протиповітряна оборона. Ви маєте ці системи. Надаючи їх нам, ви можете повністю зламати тактику росії щодо знищення міст та терору проти цивільного населення України», — наголосив Зеленський.

Президент подякував союзникам за вже надану артилерію. Однак він нагадав, що російська армія на полі бою робить ставку насамперед на артилерійський вогонь.

«Війна не має затягуватися. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу — перевагу в рази — нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії», — зазначив Зеленський.

Він знову застеріг Захід, наголосивши, що путін «не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на Півдні України». «Російська армія хоче місто за містом поглинути всіх — усіх у нас, потім усіх у Європі, всіх, кого керівництво росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами», — сказав Зеленський.

Наступними можуть бути Молдова, країни Балтії, Польща. «Керівництво росії публічно заявило, що правилам життя їх навчала ленінградське підворіття. Там будь-які спроби діалогу та умиротворення сприймаються лише як слабкість та страх… Там або ти б'єш, або ти програв. Російська держава саме так зараз бачить світ», — сказав президент України.

Зеленський не брав участі в обговоренні питань саміту. Головну ідею зустрічі озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. «Це буде трансформаційний саміт, бо ми ухвалимо історичні рішення. Ми узгодимо нову стратегічну концепцію нашого альянсу, вона стане планом, згідно з яким НАТО піде у майбутнє у більш конкурентному та небезпечному світі, планом захисту держав-членів альянсу та майже одного мільярда громадян», — заявив Столтенберг.

Він підтвердив, що нова концепція визнає росію як найбільш значну і пряму загрозу безпеці НАТО. Щоб протистояти цій загрозі, альянс має намір посилити свій східний фланг.

«Лідери також ухвалять історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО», — підкреслив Столтенберг. Це стало можливим завдяки домовленості, досягнутій увечері 28 червня з Туреччиною за посередництва генсека альянсу.

Посилення східного флангу буде суттєвим. Наразі сили швидкого реагування НАТО в Європі налічують 40 тисяч військовослужбовців. Після саміту в Мадриді їх збільшать до 300 тисяч, тобто у сім із половиною разів!

Вирішальну роль у цьому відіграють Сполучені Штати. Президент США Джо Байден заявив 29 червня: «Разом із союзниками ми забезпечимо готовність НАТО відповідати на загрози будь-якого роду з будь-якого напряму. Путін напав на основні правила світового порядку. Ми, Сполучені Штати, і наші союзники, станемо на їхній захист. Це саме те, чого він не хотів. Але саме це необхідно зробити, щоб забезпечити безпеку в Європі».

План Байдена, який уже узгоджений з союзниками по НАТО, передбачає такі кроки:

- На базі ВМС у місті Рота (Іспанія) будуть розміщені два додаткові авіаносці.

- У Польщі буде створено постійний штаб П'ятого корпусу армії США.

- У Румунії на ротаційній основі буде розміщено додаткову бригаду з 3 тисяч солдатів та 2 тисячі осіб додаткового персоналу.

- У країнах Балтії на ротаційній основі розмістять додаткові сили.

- У Великій Британії будуть розміщені дві додаткові ескадрильї літаків F-35 з технологією стелс.

- У 2022 фінансовому році Пентагон отримає із федерального бюджету 3,8 млрд доларів для захисту Європи. У 2023 році цю суму буде збільшено до 4,3 млрд доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чим завершився саміт «Великої сімки» у Баварії.

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