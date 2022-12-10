Готуйтеся до гіршого: у Києві запроваджено нові графіки відключення електрики
В Києві, де останнім часом діють екстренні відключення електроенергії, ввели нові стабілізаційні графіки.
Як повідомили в ДТЕК, вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів, та складаються з трьох категорій:
- білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;
- сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;
- світло-сірий колір на графіку: можливі вимкнення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.
Згідно з графіками, мешканцям столиці гарантують наявність світла у квартирах по дві години тричі на день.
Ось приклад графіку.
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що генерація та мережі лівого берега Києва, де виникли значні проблеми, вже в кращому стані, але в цілому ситуація залишається досить напруженою.
«Три тижні екстрених відключень показують, що планувати досить складно і ми не можемо поки що повернутися до чотиригодинних слотів. Тому колеги з електромереж розробили для цього хаотичного часу новий графік. Він має дещо довші блоки, в яких перший блок — електроенергія гарантовано має бути; другий блок — можливі відключення електроенергії (це час, коли відключення можуть використовуватися у разі зростання дисбалансу); третій блок — електроенергії гарантовано немає», — повідомив він та додав, що кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі.
Він закликав мешканців столиці, за адресами яких спостерігатимуться якісь неспівпадіння, повідомляти про це постачальнику.
«Нові графіки виглядають дещо складнішими, але їхня наявність у поточних умовах — це можливість планувати. Схоже, така наша найближча нова реальність на якийсь час, поки ми не повернемося до обсягів генерації, які були до 23 листопада», — додав він.
Невдовзі оновлені графіки запрацюють в Одеській і Дніпропетровській областях.
Раніше столична влада називала торгівельні точки, які працюватимуть у Києві навіть під час можливого блекауту.
Фото Pixabay98
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram