Готуйтеся до гіршого: у Києві запроваджено нові графіки відключення електрики

В Києві, де останнім часом діють екстренні відключення електроенергії, ввели нові стабілізаційні графіки.

Як повідомили в ДТЕК, вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів, та складаються з трьох категорій:

білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;

сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;

світло-сірий колір на графіку: можливі вимкнення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Згідно з графіками, мешканцям столиці гарантують наявність світла у квартирах по дві години тричі на день.

Ось приклад графіку.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що генерація та мережі лівого берега Києва, де виникли значні проблеми, вже в кращому стані, але в цілому ситуація залишається досить напруженою.

«Три тижні екстрених відключень показують, що планувати досить складно і ми не можемо поки що повернутися до чотиригодинних слотів. Тому колеги з електромереж розробили для цього хаотичного часу новий графік. Він має дещо довші блоки, в яких перший блок — електроенергія гарантовано має бути; другий блок — можливі відключення електроенергії (це час, коли відключення можуть використовуватися у разі зростання дисбалансу); третій блок — електроенергії гарантовано немає», — повідомив він та додав, що кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі.

Він закликав мешканців столиці, за адресами яких спостерігатимуться якісь неспівпадіння, повідомляти про це постачальнику.

«Нові графіки виглядають дещо складнішими, але їхня наявність у поточних умовах — це можливість планувати. Схоже, така наша найближча нова реальність на якийсь час, поки ми не повернемося до обсягів генерації, які були до 23 листопада», — додав він.

Невдовзі оновлені графіки запрацюють в Одеській і Дніпропетровській областях.

Раніше столична влада називала торгівельні точки, які працюватимуть у Києві навіть під час можливого блекауту.

Фото Pixabay

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram