Росія атакувала південь України дронами-камікадзе: є руйнування, тисячі людей залишилися без світла

Росіяни продовжують атакувати Україну. В ніч на 10 грудня ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

«Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. Інформації про постраждалих немає. Триває робота рятувальних та відновлювальних служб. Силами протиповітряної оборони 4 „Shahed-136“ збито над Херсонщиною, 4 над Миколаївщиною, 2 над Одещиною», — повідомили в командуванні.

В Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України 15 дронами-камікадзе «Shahed-136/131» іранського виробництва.

Крім того, в ніч на суботу росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив голова обласної ОВА Валентин Резніченко.

«П'ять атак і четверо постраждалих… Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах — Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома. Ще двоє людей — 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості. У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що на ключових напрямках — Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна — рашисти не залишили живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем.

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