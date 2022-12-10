Не просто гра: Гугл присвятив дудл Всесвітньому дню футболу, що відзначається 10 грудня

Щорічно 10 грудня святкують Всесвітній день футболу. Свято не є вихідним днем і не носить офіційний характер, але, незважаючи на це, має величезну популярність у різних людей. Найпопулярніший пошуковик інтернету Google присвятив дудл цьому дню з відсиланням на Чемпіонат світу з футболу, що триває в Катарі.

У цей день проводяться товариські матчі, які вже стали доброю традицією. Змагаються команди, які не тільки мають професійну підготовку, а й любителі. Серед них можна зустріти дитячі, юнацькі та навіть жіночі футбольні команди.

Серед футболістів існують прикмети та забобони, на які вони покладаються. Спортсмени вірять, що дотримання ритуалів — запорука вдалої гри. Ось деякі повір'я, що існують у футбольному світі:

• Вважається, що з лави важливо вставати лише з лівої ноги. Інакше ризикуєш не забити м'яч у ворота супротивника. А ось надягати щитки та бутси треба спершу на праву ногу.

• Багато футбольних гравців вважають, що перед змаганнями не можна стригтися і голитися — це може злякати успіх у грі.

• Після перемоги обов'язково необхідно провести обряд «омивання» шампанським.

Як писали «ФАКТИ», зараз у Катарі триває Чемпіонат світу з футболу. У п'ятницю, 9 грудня, визначився ще один учасник півфіналу чемпіонату світу з футболу. У Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік» зійшлися збірні Нідерландів та Аргентини.

Фото: pixabay

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