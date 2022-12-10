Аргентина з рекордом Мессі обіграла Нідерланди в серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 9 грудня, слідом за Хорватією, яка в серії пенальті обіграла Бразилію та відправила пентакампеонів додому, визначився ще один учасник півфіналу чемпіонату світу з футболу. У Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік» зійшлися збірні Нідерландів, які розправилися із США в 1/8 фіналу (3:1), та Аргентини, що не без труднощів обіграла на попередній стадії Австралію (2:1).

ЧС-2022. ¼ фіналу

Нідерланди — Аргентина — 2:2

Голи: Вегхорст (83, 90+11) — Моліна (35), Мессі (73).

Серія пенальті — 3:4

Нідерланди та Аргентина часто перетинаються у фінальних турнірах чемпіонатів світу. Раніше команди провели між собою п'ять матчів, і у протистоянні був повний паритет — по дві перемоги за однієї нічиєї. Щоправда, «вишнею на торті» був фінал ЧС-1978, і тоді південноамериканці виявилися сильнішими в додатковий час (3:1).

І цього разу все не вирішилося в основний час. Хоча Нідерландам важко було на щось розраховувати, адже підопічні Луї ван Гала завдали лише одного (!) удару в бік воріт підопічних Ліонеля Скалоні (та й той неточний) за перші 80 хвилин.

А ось Мессі та компанія два своїх шанси використали, причому в обох випадках безпосередню участь у гольових комбінаціях взяв і сам Ліонель. У першому таймі семиразовий володар «Золотого м'яча» віддав гольову передачу на Моліну, для якого цей гол став першим на чемпіонатах світу. Що стосується самого Лео, то за кількістю асистів (7) на мундіалях він вийшов на перше місце серед діючих футболістів. У другому таймі до свого пасу Мессі додав ще й реалізований пенальті. Це вже шостий гол на нинішньому мундіалі, який Аргентина забила за безпосередньої участі свого лідера, — кращий показник лише у одноклубника Лео по «ПСЖ» француза Кіліана Мбаппе (7).

Здавалося, що гру зроблено, але на 83-й хвилині Вегхорст, який вийшов на заміну, ударом головою скоротив відставання та повернув інтригу в матч, а на 11-й (!) компенсованій до другого тайму хвилині він же завершив точним ударом божественно розіграний штрафний та перевів гру в овертайм.

Вирішити результат матчу в додатковий час жодній із команд не вдалося, хоча Аргентина була близька до цього (чого вартий удар Енцо Фернандеса у стійку на 121-й хвилині!), і в підсумку вболівальники змогли побачити другу серію пенальті за ігровий день. Мессі з партнерами виявилися трохи точнішими, а голкіпер аргентинців Еміліано Мартінес парирував два удари з «точки», що дозволило південноамериканцям у шостий раз в історії вийти до півфіналу чемпіонату світу.

Зазначимо, що на стадії ½ фіналу, що відбудеться 13 грудня в Лусаїлі, Аргентина зіграє з Хорватією.

Нагадаємо, що ще у двох чвертьфіналах у суботу, 10 грудня, зіграють Марокко — Португалія та Англія — Франція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «друзям Росії» дісталося від ФІФА за імперські замашки на ЧС-2022.

Фото fifa.com

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