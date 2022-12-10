Де дивитися онлайн Англія — Франція: розклад трансляцій та прогноз на матчі ¼ фіналу ЧС-2022 10 грудня

У суботу, 10 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі визначиться друга пара півфіналістів,

У Досі на стадіоні «Аль-Тумама» зійдуться головна сенсація нинішнього мундіалю, команда Марокко, яка в серії пенальті вибила з турніру Іспанію (основний час — 0:0), та Португалія, що влаштувала без Криштіану Роналду «гольовий бенкет» у поєдинку зі Швейцарією (6:1).

Раніше суперники двічі зустрічалися між собою на мундіалях, обидва рази — на групових етапах. У 1986-му сильнішими виявилися представники африканського континенту (3:0), а в 2018-му піренейці завдяки ранньому голу Криштіану Роналду взяли реванш за поразку 32-річної давності (1:0).

У майбутній зустрічі букмекери віддають беззаперечну перевагу підопічним Фернанду Сантуша. Авторитетна контора William Hill ставки на перемогу піренейців у основний час приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,50, на успіх «атлаських левів» — 5,50.

Ще в одному матчі ¼ фіналу на стадіоні «Ель-Байт» у Ель-Хаурі зустрінуться збірні Англії, яка розгромила Сенегал на першій стадії плей-оф (3:0), та чинний чемпіон світу, команда Франції, що не відчула особливих проблем у поєдинку з Польщею (3:1).

Суперники неодноразово перетиналися на великих турнірах. І якщо на мундіалях перевага за представниками Туманного Альбіону (перемоги на ЧС-1966 та ЧС-1982), то на європейських першостях краще грають французи (перемога на ЧЄ-2004 та нічиї на ЧЄ-1992 та ЧЄ-2012).

І цього разу у букмекерів немає явних фаворитів. Аналітики William Hill пропонують поставити на перемогу підопічних Гарета Саутгейта в основний час із коефіцієнтом 2,90, на нічию — 3,20, на успіх команди Дідьє Дешама — 2,50.

ЧС-2022. ¼ фіналу

10 грудня (субота)

Марокко — Португалія 17:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у записі — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Англія — Франція 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Нагадаємо, що в першій півфінальній парі 13 грудня зіграють Аргентина та Хорватія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Луїсу Енріке не пробачили провал на ЧС-2022 та звільнили з посади головного тренера збірної Іспанії.

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