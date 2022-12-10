Астрологи, які раніше склали гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку, вважають тиждень з 12 по 18 грудня напруженим. Вони дали рекомендації всім знакам зодіаку, як можна зробити цей час сприятливим.

Овен

Овнам у такі періоди як цей важливо пам'ятати про інформаційну гігієну. Якщо не фільтрувати вхідну інформацію та вірити всім на слово, життя може досить швидко перетворитися на тотальний кошмар. З надлишком поганих звісток та поганої інформації може суттєво зрости тривожність, яка погіршить психологічний стан та негативно вплине на енергетику, імунітет, силу волі. Овнам потрібно стати найкращою версією себе, діючи лише по совісті та відкидаючи геть усе, що може хоч якось нашкодити здоров'ю — шкідливу їжу, куріння, перевтому, пише slovofraza.com.

Телець

Сила полягатиме в умінні зберігати секрети та в умінні розповідати стороннім лише те, що вони ніяк не зможуть використовувати проти самих Тельців. У середині грудня буде корисно займатися тим, що Тельці довго відкладали на потім. Настав час розібратися з боргами та невиконаними обіцянками. Це дуже благотворно позначиться на кармі та вдачі, що перед настанням Нового року вкрай важливо.

Близнюки

Близнюкам через слабкий Меркурій буде складніше досягати поставленої мети. Виконати всі заповітні бажання їм допоможе максимум зорепада Гемініди, радіант якого, до речі, знаходиться в області сузір'я Близнюків. Це означає, що люди цього знака, ймовірно, стануть найудачливішими на планеті в період з вівторка до п'ятниці. Щоб успіх не пішов геть, доведеться бути добрішим і навчитися забувати образи. Помста — доля недалекоглядних людей, тож краще сфокусуватися на добрі.

Рак

Ракам варто частіше звертатися по допомогу до оточуючих і не боятися займатися тим, до чого лежить душа. Вони допоможуть змінити свою долю зараз і у новому році. Не виключено, що в період з 12 по 18 число Раки зможуть зустріти на своєму шляху дуже важливих людей, які відіграють далеко не останню роль у становленні щастя, але станеться це в далекому майбутньому. Словом, цей тиждень багатий на доленосні зустрічі, тому варто бути трохи уважнішим до того, що відбувається.

Лев

Левам у ці сім днів доведеться переглянути багато аспектів свого життя. Ці люди вдаряться у філософію і почнуть згадувати минуле, але дуже важливо не йти з головою в негатив. Зірки та планети допоможуть Левам вирішити їхні кармічні завдання, а також зроблять Левів трохи більш кмітливими. Ці люди зможуть все встигати і в усьому виявляти найкращі результати. На жаль, енергії буде вічно бракувати, тому краще не перевтомлюватися і більше відпочивати. Це допоможе не зневіритися і не зламатися ментально під час зустрічей з неприємностями.

Діва

Дівам на тижні з 12 по 18 грудня можуть почати набагато частіше снитися погані сни. Настав час зробити щось значуще для себе та для своїх близьких. Наприклад, можна витратити частину часу та коштів на зміцнення здоров'я або на огляд у лікарів, здачу аналізів. Можна витратити частину грошей на подарунки близьким. Кінець тижня може стати часом метань та тривог. Можливі нестикування та різкі зміни планів.

Терези

Терезам, які перебувають у пошуках щастя, варто звернути увагу на три важливі секрети, які можуть до нього привести. Якщо раптом щось не буде виходити краще не гнівити долю. У цей період Всесвіт може бути мстивим, тому необхідно дякувати йому за все те, що відбувається. Не варто шкодувати про минуле та лаяти себе за помилки. Те, що було, давно минулося. Тепер настав час спрямувати погляд уперед. Зірки та планети допоможуть Терезам відокремити важливе від напускного, тому людям даного Знаку вдасться розставити пріоритети правильно.

Скорпіон

Скорпіонам необхідно гармонізувати простір навколо себе, причому максимально швидко та терміново. Якщо цього не зробити, негативна енергія таких нічних світил, як Меркурій та Венера, стане дуже небезпечною. Також корисно робити генеральне прибирання у ці сім днів та переставляти меблі. Якщо ніхто з домочадців не хоче цим займатися, насідати на них і змушувати щось робити не потрібно. Це гарний час для романтичного відпочинку разом із другою половинкою.

Стрілець

Настає дуже сприятливий час для енергетичних практик, молитов, поміркованого самоаналізу. Стрільцям у період з 12 по 18 число вдасться знайти відповіді на питання, що їх цікавлять. Можливо, до них обличчям повернеться удача, але важливо пам'ятати, що зараз удача не посміхається двічі. Якщо з'явиться шанс стати успішнішим у якійсь сфері, доведеться ним скористатися, щоб уникнути жалю в майбутньому. Не виключено, що Стрільці можуть раптово втратити інтерес до того, що дуже люблять — до хобі, роботи, розваг. На щастя, це тимчасове явище.

Козеріг

У Козерогів настає досить непоганий час для проведення ритуалів на удачу та щастя. У цьому напрямі важливо працювати всеосяжно і цілком, тому, крім ритуалів, краще продовжувати діяти. Не треба лише розповідати нікому про свої плани, що Козероги вміють та практикують. Розмірковуючи про плани на всі почуття можна обернути енергію Всесвіту проти себе. Ніхто не повинен знати, чого хочуть Козероги та які їхні плани на найближчі сім-десять днів. Наближаються свята, тому потрібно все робити добре і швидко.

Водолій

Водоліям цього тижня, можливо, доведеться нелегко. Їм необхідно залучити силу енергії Повітря собі на допомогу, щоб подолати все погане та сфокусуватися на позитиві. Не виключено, що представників даного знака переможе внутрішнє занепокоєння, але зорепад Гемініди посприяє якнайшвидшому очищенню свідомості Водоліїв від усього найгіршого. Астрологи повідомляють, що в період з 12 по 18 число людям даного Знаку необхідно якнайбільше спілкуватися з людьми, які добрі і позитивні, відкриті і здатні піклуватися.

Риби

Рибам для збереження гарного настрою та удачі варто якомога рідше спілкуватися з представниками зарозумілих та гордих знаків Зодіаку. Потрібно правильно вибирати своє оточення, тому що від нього залежатиме щонайменше половина успіху. Також астрологи радять знайти баланс між роботою та відпочинком. Це дуже важливо, оскільки перевтома негативно позначиться на продуктивності. Ще варто пам'ятати, що під лежачий камінь вода не тече — якщо не діяти і чекати від моря погоди, життя швидко перетвориться на чорну смугу, а від мотивації не залишиться й тіні.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найнебезпечніші дати грудня і склали фінансовий гороскоп на останній місяць року, що минає.

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