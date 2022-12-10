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Шоу-бізнес

«Було дуже хвилююче»: Віра Брежнєва вперше з початку війни вийшла на сцену

16:36 10 грудня 2022
Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва, яка після початку широкомасштабного російського вторгнення поїхала до Європи і почала допомагати українцям, вперше за 9 місяців вийшла на сцену — вона виступила у Ризі.

«Хороший вийшов концерт у Ризі. Приголомшлива атмосфера, стільки почуттів та емоцій. Дуже хвилююче було починати після перерви більше, ніж 9 місяців. Але я рада, що це сталося. Тим більше, що цього вечора завдяки музиці ми зібрали на дах для ще одного корпусу в @misto.dobra. Дякую всім, хто був зі мною цього вечора. Дякую моїй родині та друзям за підтримку на концерті і просто подумки», — написала вона в соцмережах.

Нагадаємо, що нещодавно Віра Брежнєва вперше за довгий час показала молодшу дочку Сару. Дівчинка мешкає за кордоном.

Фото зі сторінки Віри Брежнєвої

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