Дискусії про можливе застосування ядерної зброї проти України вийшли на новий рівень у військових колах. Уряд США висловив «зростаюче занепокоєння» можливістю застосування росією ядерної зброї у війні проти України. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що занепокоєння зросло за останні місяці.

«Ми стежимо за цим, як можемо», — повідомив він, цитує The New York Times.

Раніше газета The New York Times стверджувала, що російські військові високопосадовці нещодавно обговорювали, коли і як тактична ядерна зброя може бути застосована в Україні. Згідно з повідомленням, президент росії володимир путін участі в дискусіях не брав. Більше того, за даними газети, немає жодних ознак того, що було прийнято рішення про застосування ядерної зброї.

Разом з тим факт, що подібні обговорення проводяться на рівні вищого військового керівництва, занепокоїв уряд США. Це свідчить про розчарування російського генералітету своїми невдачами в Україні та вказує на те, що завуальовані ядерні погрози путіна можуть «бути не просто словами».

Диктатор-вбивця неодноразово підіймав питання про можливість застосування росією ядерної зброї протягом останніх місяців. Додаткові побоювання підживлюються російськими звинуваченнями в тому, що Україна планує застосувати «брудну бомбу». Захід остерігається, що кремль може використати це як привід для застосування ядерної зброї.

Міністерство закордонних справ рф заявило 2 листопада, що запобігання військовому конфлікту між ядерними державами має бути «головним пріоритетом». За оцінками Пентагону, росія володіє до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. Така зброя ніколи не застосовувалася в бою. Однак, за оцінками військових експертів, розгортання її докорінно змінило б форму війни.

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