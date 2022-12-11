ЗСУ відбили атаки російського ворога на 11 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, — Генштаб

Почалася двісті дев'яносто перша доба масштабного вторгнення росії на територію України. Противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по нашій території, повідомили у Генштабі.



Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне та Бахмут.

Підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів по 3 пунктах управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.



На тимчасово зайнятій території Луганської області протягом останніх 2 тижнів російські окупанти проводять обшуки у навчальних закладах. Метою є виявлення та знищення книг українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.

З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, які діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч побільшало патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури, додали у Генштабі.

Нагадаємо, звертаючись до українців, президент Володимир Зеленський подякував енергетикам, які попри постійні обстріли з боку росіян та погодні умови, роблять все можливе, та навіть набагато більше, для відновлення подачі електроенергії до населених пунктів.

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