Окупанти борються з дезертирством розсилкою SMS з погрозами та обстрілюють Горлівку, щоб звинуватити ЗСУ, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у Генеральному штабі України.

«Вночі ворог завдав ударів імовірно іранськими ударними БпЛА „Шахед-136“ по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БпЛА вдалося перехопити. Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів противника», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що з метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка SMS повідомлень абонентам мобільної мережі «Лугаком» з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

«Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, в окупованому місті Горлівка з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони України.

«Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі розповіли про втрати окупантів за поточну добу.

Фото: Генштаб ЗСУ

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram