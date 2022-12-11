Понад 12 годин тривоги: ворог піддав пекельним обстрілам три громади на Дніпропетровщині

Російські військові злочинці шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії, понівечивши будинки та електромережі.

Як поточнив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, по трьох громадах — Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій — було випущено понад 50 снарядів. Проте місцеві мешканці, на щастя, залишилися неушкодженими.

Найбільших руйнувань зазнала Червоногригорівська громада — там побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла і води лишилися три села.

Пошкоджена ЛЕП

У Нікополі ворожі снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

Осколками вкотре побило шибки...

...і викорчувало дерево

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула із сиреною повітряної тривоги, однак обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно, — зазначає Резніченко.

Нагадаємо, що в ніч на 10 грудня у Нікополі під час ворожих обстрілів було поранено чотирьох літніх людей, в т. ч. 72-річного чоловіка та 86-річну жінку госпіталізували з мінно-вибуховими травмами. У місті було понівечено 11 багатоповерхових та приватних будинків.

826

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram