Загроза ядерного конфлікту зростає: путін знову порівняв себе з Петром Першим

Країна-терористка готова відстоювати свої інтереси всіма доступними засобами в разі необхідності, про це заявив володимир путін на засіданні Ради з прав людини, повідомляють пропагандистські ЗМІ. Він попередив, що загроза ядерного конфлікту зростає. За його словами, у росії не було іншого вибору, окрім як вдатися до військового вторгнення в Україну у лютому

Крім того, диктатор-вбивця заявив, що «Азовське море знаходиться всередині російської федерації». Море омиває південно-східне узбережжя України, яке включає окуповані росією Маріуполь, Бердянськ та міста на раніше анексованому півострові Крим. У цьому контексті путін знову порівняв себе з Петром І, заявивши, що контроль над Азовським морем вже був мрією царя.

За повідомленням Reuters, путін визнав, що бойові дії в Україні можуть стати тривалим процесом. Але він сказав, що лише близько половини з приблизно 300 000 росіян, мобілізованих на сьогоднішній день, були відправлені в Україну. Решта, як кажуть, поки що перебувають у «резерві» і проходять підготовку в росії.

Нагадаємо інтерв’ю воєнкора Юлії Кирієнко про бої під Бахмутом: «Россіяни не рахують людей. Це якесь шалене стадо».



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