Гарний час для Стрільців, та просто день везіння для Терезів: гороскоп від Ірини Богдан на 11 грудня

У неділю, 11 грудня, емоційний фон буде дуже тендітним, тому можливі помилки й жаль, попереджає астрологиня Ірина Богдан.



Але оскільки це вихідний день, можна уникнути багатьох неприємностей, вважає фахівець.



Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам сьогодні стане соромно за якісь слова, але це почуття швидко пройде. У вас з'явиться важлива справа, яка займе всю вашу увагу.

Телець (20 квітня — 21 травня)

У Тельців цей день буде дуже непростим. Під тиском обставин ви змушені розповісти про свої проблеми. Але від цього вони не розв'яжуться до того ж, ще може виникнути конфлікт.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні схильні ображатись на кожне слово. Це неправильно, причому спричинить проблеми. Астрологиня радить вам простіше дивитися на деякі речі й робити правильні, а головне об'єктивні висновки.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків це буде день непростих та незрозумілих моментів, до того ж на вас скрізь чекають якісь перешкоди. Від цього ви можете понервувати, поспішити та зробити помилку. Будьте уважні та обережні.

Лев (23 липня — 22 серпня)

У Левів сьогодні буде все дуже навіть непогано. Попри проблему, що виникла на порожньому місці, удача опиниться на вашому боці.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам сьогодні буде простіше вирішувати справи. Не виносьте свої ідеї на загальний огляд та обговорення, краще приймайте рішення самостійно, нікого не посвячуючи у свої справи.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам сьогодні у всьому щаститиме. Однак не розказуйте про свої помилки та недоробки, адже поруч з вами може виявитися заздрісник, який використовує цю інформацію у своїх поганих цілях.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам сьогодні доведеться впоратися з власними вадами та спокусами. Зміцнюйте свій характер, не робіть того, про що потім можете пошкодувати.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Це гарний час для Стрільців, які планують зміни у житті. Сьогодні добрий старт для цього. Не слухайте тих, хто спробує зупинити вас.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У Козорогів день складеться чудово, навіть попри те, що хтось знову спробує вами маніпулювати. Ви самі зрозумієте, що нав'язана вам ідея чи плітки не йдуть на користь, й зробите правильні висновки.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Непоганий день і для Водоліїв. Вами цікавляться, вас цінують. І ви виявите сьогодні свої найкращі якості, а також зможете приємно здивувати оточення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Гарний день і для Риб. Хтось знову нагадає про себе і ви захочете все повернути. Однак повернення — це помилка. Подумайте гарненько, перш ніж намагатися відновити щось з минулого на шкоду реальному та щасливому сьогоденню. Вечір порадує вас приємним сюрпризом.

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