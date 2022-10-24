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13 мішків із важливими документами: в поліції Ізюма розповіли про отримані докази нападу росії

18:17 24 жовтня 2022
Поліцейські у підвалі

Після звільненя міста Ізюма, що на Харківщині, правоохоронці знаходять там не лише поховання, де ховали вбитих окупантами українців, але й цілком секретні документи, що залишили рашисти.

Як повідомили в поліції Харківщини, в одному з підвальних приміщень правоохоронці знайшли 13 мішків з документами, серед яких, зокрема, бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта Харківщини з маршрутом руху.

Фото поліції

Документи знаходилися на територію ізюмського ліцею. Також поліцейські виявили списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил рф, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

Фото поліції

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років.

Ексклюзивний матеріал «Рука мого чоловіка — це символ гідності та мужності українського воїна»: про бійця, тіло якого знайшли в Ізюмі, розповіла його дружина" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції Харківщини

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