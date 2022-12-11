«Камікадзе», який повертається: в Україні розробили для ЗСУ унікальний дрон

Вибухи на аеродромах, які вразили рф, незабаром, можливо, будуть лунати набагато частіше — такий висновок можна зробити з інтерв'ю керівника проектів «Укроборонпрому» Олега Болдирєва.

У розмові з журналістами телеканалу «Настоящєє врємя» він розповів, що Державний концерн «Укроборонпром» зараз працює над українським ударним безпілотником, який схожий на іранський Shahed, проте зі своєю особливістю він зможе повертатися на базу.

Болдирєв зазначив, що БПЛА вже створено, зараз машина літає і проходить випробування.

«Він уже є. Я назвав би його „нульовим пацієнтом“. Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударного безпілотника, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення» , — сказав він.

Нагадаємо, що у Японії «камікадзе» називали воїнів, які йшли на вірну смерть, без надії на повернення. Тому дрони, які не повертаються на базу, отримали таку саму назву.

За словами представника «Укроборонпрому», цей безпілотник, як і практично всі БПЛА, складається із іноземних комплектуючих, адже Україна, наприклад, не виробляє відеокамери необхідного розширення. Однак, навіть маючи деталі для дрона з інших країн, наші спеціалісти виконують величезний масив роботи.

«Все зібрати, покласти все в планер, „подружити“, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби) — це українське», — пояснив Болдирєв.

За словами Болдирєва, новий дрон не зможе переламати хід війни, проте здатний змінити її правила.

«Ми рухаємося у бік війни безпілотних роботизованих систем, і кожен новий військовий конфлікт це підтверджує. Також підтверджує, наприклад, недавнє використання плавучого безпілотника», — наголосив фахівець.

Водночас він відмовився відповісти на питання про те, чи пов'язана розробка українського ударного дрону з вибухами у глибоких тилах рф.

Нагадаємо, на початку грудня до мережі потрапили відео вибухів на аеродромі авіабази «Енгельс-2» у Саратовській області рф. Саме з цього аеродрому піднімаються стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95 та Ту-160, які випускають ракети по мирних містах в Україні.

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