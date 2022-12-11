Максим Галкін показав своїх дівчаток біля басейну

Гуморист Максим Галкін, який залишив росію після нападу путіна на Україну, ніколи не приховує трепетного ставлення до дружини і доньки.

Ось і напередодні він виклав знімок, на якому вони позують біля басейну.

Фотографія зроблена біля басейну — мабуть, на ізраїльській віллі зіркової пари.

«Мої дівчатка», — підписав кадр ведучий.

Користувачі Мережі бурхливо відреагували на публікацію, показавши, що злий дід путін ніяк не може вплинути на їхнє ставлення до пари.

«Красуні! Щастя вашій сім'ї», «Тепла та благополуччя», «Найкрасивіші дівчата, одна одною красивішою», «Щастя вам усім», «Лізонька виросла, а Алла Борисівна шикарна. Дуже дуже люблю вас», — висловлюються шанувальники.

Звичайно, були й негативні коментарі, але всі поставилися до них із розумінням — адже від росіян зараз ніхто й не чекає нічого доброго.

Як відомо, днями Алла Пугачова зробила нову заяву, назвавши своїх переслідувачів з Росії «жалюгідними тварями» та «брехунами».

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