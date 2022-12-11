На Київщині продовжили дію комендантської години: що відомо

На Київщині, яка постійно страждає від ворожих «прильотів», щонайменше на тиждень (до 18 грудня) продовжили дію комендантської години. Відповідне розпорядження видав начальник Київської обласної військової адміністрації.

Тривалість комендантської години лишилась незмінною — вона триває з 23:00 до 5:00.

Під час цього періоду суворо заборонено:

▪️ перебувати на вулиці та в інших громадських місцях (окрім як задля пересування до укриття під час повітряних тривог);

▪️ переміщатися транспортом або пішки.

Виняток становлять ті, хто задіяний у роботі критичної інфраструктури — вони мають спецперепустку встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, з 1 грудня листопада комендантську годину скоротили в Миколаєві — там вона діє з опівночі до 5:00 ранку.

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