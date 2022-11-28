Життя налагоджується: у Миколаєві скоротили комендантську годину та зняли обмеження на продаж алкоголю

На Миколаївщині, яка майже повністю звільнена від рашистів, з 1 грудня комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та додав, що також будуть зняті всі заборони щодо продажу спиртних напоїв. Виключення — військовослужбовці та працівники спецслужб.

«Плануємо розблокувати Соборну площу та розширити список „пунктів незламності“. Через похолодання збільшилися витрати електрики, тому будемо планово відключати. Зараз працюємо над забезпеченням дизельними генераторами», — повідомив він.

За словами Кіма у Миколаєві також готуються місця для розміщення волонтерів та інших людей, яких ніч застала у дорозі. Очільник ОВА порадив мешканцям регіону запасатися водою та батарейками, бо зима буде складною.

Ексклюзивний матеріал, в якому керівник ОВА розповідав про стан справ в обласному центрі і у регіоні, «Я впевнений, що зовсім скоро український прапор замайорить над Херсоном», — Віталій Кім" читайте на сайті «ФАКТІВ». Матеріал вийшов ще до звільнення правобережної Херсонщини.

Фото «Типичный Николаев»

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