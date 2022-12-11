Постачання ускладнилося: експерт пояснив, чому ворог не зможе запускати по мирних містах по сто ракет за раз

Атаки на авіабази в росії змусили країну-агресора розосередити свої бомбардувальники, через що ускладнилося постачання ракет до них. Тому агресор вже не зможе влаштовувати масовані ракетні атаки по Україні.

Про це військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» .

«росія, звичайно, злякалася і почала ховати свої Ту-195 і Ту-160 від ударів українських дронів. Вони це роблять, щоб розосередити, щоб не було єдиної точки, якою був «Енегельс», «Дягілєво», — пояснив експерт.

«Це дуже сильно б'є по їх логістиці, буде дуже важко доставляти ракети до їхніх ракетоносців. Тому вони не зможуть здійснювати такі масовані атаки, тобто за раз до 100 ракет стріляти», — зазначив Нарожний.

Він також назвав атаки на два російські аеродроми досить успішними, незважаючи на пошкодження лише двох бомбардувальників.

«Я думаю, що згодом наші військові відточать свою практику, своє вміння, і ми знищуватимемо 5−10 ракетоносіїв за одну атаку. Чим більше буде знищено, тим менше буде у росіян можливості по нас стріляти», — сказав експерт.

За його оцінками, навіть за ураження 1−2 російських бомбардувальників за одну атаку за кілька місяців вдасться знищити 30−40% флоту стратегічної авіації РФ.

Нагадаємо, що російські аеродроми «Енгельс» та «Дягілєво» були атаковані 5 грудня. Спочатку повідомлялося про вибухи там, а пізніше Міноборони країни заявило про нібито атаку дронами. Внаслідок атак пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Низка експертів та західні ЗМІ вважають, що ці удари дронами завдала Україна, проте сама держава не підтверджувала, але й не спростовувала таку інформацію. Після цього росіяни почали переміщати бомбардувальники з обох аеродромів в інші місця, щоб уникнути повторних атак.

До речі, зараз державний концерт «Укроборонпром» проводить випробування нових ударних дронів, які зможуть повертатися на базу після виконання бойового завдання, тому приводів для тривог у росії має додатись.

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