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Події

На Волині автомобіль влетів у житловий будинок: водій загинув

15:10 11 грудня 2022
ДТП

На Волині у селі Свидники Ковельського району сталася ДТП — легковий автомобіль в'їхав у житловий будинок, загинула людина, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в обласному главку ДС НС Волинської області.

Рятувальникам за допомогою спеціального інструменту довелося деблокувати двох постраждалих з машини, а також діставати тіло загиблого під час аварії.

Рятувальники зробили все, щоби не допустити виникнення пожежі на місці ДТП.

Нагадаємо, на початку грудня у Києві у масштабній ДТП зіткнулися п'ять машин. Раніше на Хмельниччині в дорожній аварії загинуло подружжя з Харкова.

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