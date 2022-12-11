На Волині автомобіль влетів у житловий будинок: водій загинув

На Волині у селі Свидники Ковельського району сталася ДТП — легковий автомобіль в'їхав у житловий будинок, загинула людина, ще двоє постраждали.



Про це повідомили в обласному главку ДС НС Волинської області.



Рятувальникам за допомогою спеціального інструменту довелося деблокувати двох постраждалих з машини, а також діставати тіло загиблого під час аварії.



Рятувальники зробили все, щоби не допустити виникнення пожежі на місці ДТП.

Нагадаємо, на початку грудня у Києві у масштабній ДТП зіткнулися п'ять машин. Раніше на Хмельниччині в дорожній аварії загинуло подружжя з Харкова.

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