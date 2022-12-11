На Волині автомобіль влетів у житловий будинок: водій загинув
На Волині у селі Свидники Ковельського району сталася ДТП — легковий автомобіль в'їхав у житловий будинок, загинула людина, ще двоє постраждали.
Про це повідомили в обласному главку ДС НС Волинської області.
Рятувальникам за допомогою спеціального інструменту довелося деблокувати двох постраждалих з машини, а також діставати тіло загиблого під час аварії.
Рятувальники зробили все, щоби не допустити виникнення пожежі на місці ДТП.
Нагадаємо, на початку грудня у Києві у масштабній ДТП зіткнулися п'ять машин. Раніше на Хмельниччині в дорожній аварії загинуло подружжя з Харкова.142
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram