Цього тижня, який астрологи називають напруженим, багато знаків зодіаку зуміють досягти успіху і повернути собі удачу.

Фінансовий гороскоп із 12 по 18 грудня пропонує slovofraza.com.

Овен

Овнам вдасться отримати те, чого вони хочуть, за рахунок самонавіювання. Важливо підштовхувати себе до правильних рішень та мотивувати своїми ж власними бажаннями. Важливо згадати минулі перемоги, щоб знайти сили рухатися вперед. Так, це не найвдаліший тиждень для кар'єрних подвигів, але ініціатива та прагнення будуть дуже потрібні. Овни натикатимуться на негаразди, але вони не призведуть до великих проблем із грошима. Ігнорування та перенесення завдань, а також прагнення робити все по-своєму може призвести до матеріальної нестійкості.

Телець

Тільцям астрологи цього тижня радять виховати у собі старанність та дисципліну. Середина грудня не буде відзначена великими змінами. Цього тижня Тельці можуть сміливо робити покупки та не боятися витратити частину коштів на подарунки близьким до Нового року. Це гарний час для покупки нерухомості, техніки, а також для виплат за кредитом, роздачі боргів. На останньому пункті астрологи радять зробити особливий акцент. Щоб доходи зростали, а негативний вплив Меркурія йшов геть, важливо встановити психологічну програму успіху.

Близнюки

Близнюкам цього тижня варто частіше користуватися ранковими ритуалами на успіх, гроші та процвітання. Це буде корисним переважно для тих, хто займається продажами, має справу безпосередньо з грошима. Астрологи рекомендують Близнюкам стати реалістами, правильно оцінюючи свої здібності та можливості. Через спад активності Меркурія, який триватиме аж до лютого, Близнюки можуть переоцінювати свої можливості. Обачливість призведе до фінансових збитків. Великі покупки та робота з великими грошима зараз пов'язані з підвищеними ризиками.

Рак

Зусилля, працьовитість і терпіння — ось що знадобиться представникам цього знаку в середині грудня для досягнення грошового успіху та покращення свого фінансового стану. Тільки не слід сподіватися на одну лише удачу. Потрібно бути гранично зібраними. Також астрологи радять ознайомитись із мудрими фінансовими порадами пращурів. Ракам поки що рано думати про свята та відпочинок, особливо якщо є маса незакінчених проектів. Необхідно сфокусуватися саме на них, щоб зустріти 2023 рік, що наближається, в атмосфері успіху.

Лев

Нептун і Юпітер, які нещодавно позбулися ретроградності, забезпечать представників цього знаку успіхом у грошовому секторі. Леви будуть наділені даром передбачення, що дозволить їм успішно оминати складні ситуації та приймати свідомо вірні рішення. Також ці дві великі планети допоможуть зняти енергетичні блоки. Розраховувати на величезні прибутки не варто, а на стабільність можна. Цього тижня мислення Левів має бути орієнтоване на перспективу, на пошуки та впровадження нових ідей. Корисно займатися плануванням.

Діва

Період пов'язаний з активізацією заздрісників та ворогів, які протягом усього тижня шукатимуть будь-який вдалий момент для того, щоб насолити Дівам. Саме тому астрологи радять поменше спілкуватися з мстивими знаками зодіаку. Діви і самі не проти помститися кривднику, але витрачати на цей час точно не варто. Краще зайнятися важливішими справами. Представникам креативних професій буде нелегко через слабкість Венери та Меркурія. Ініціатива сприятиме успіху та процвітанню. Це не найкращий час для підвищення кваліфікації та навчання.

Терези

Терезам можна сміливо займатися пошуками нових джерел заробітку, нової роботи. Проте, астрологи рекомендують цим людям поки що не звільнятися. Фінансовий успіх чекає на Терезів за умови правильної розміщення пріоритетів. Всесвіт і зірки з планетами намагатимуться зіштовхнути Терезів з дилемами. Доведеться ухвалювати дуже важливі рішення. Цей процес допоможе полегшити так званий квадрат Декарта. Загалом зараз можна намагатися підкорювати нові кар'єрні вершини, але робити це краще обережніше. Здорові амбіції та розважливість вкрай важливі.

Скорпіон

Цього тижня корисно проводити ритуали на багатство. Це чудовий час для таких справ, оскільки енергетика нічних світил тимчасово буде спокійною. Завдяки впливу Юпітера зросте емоційна стабільність. Якщо все зробити правильно, то доходи поповзуть угору. Головним завданням тижня стане збереження матеріального балансу. Важливо постаратися, щоби рівень витрат не перевищив прибуток. Астрологи не радять робити бездумні покупки. Не варто впадати у відчай, якщо грошей буде недостатньо. Це стане зайвим приводом для підвищення продуктивності.

Стрілець

Стрільцям не потрібно шукати легких грошей. Це загрожує великими негараздами і ще більшими витратами. Також астрологи не радять цим людям залишати зону комфорту. Потрібно намагатися займатися тими справами, які є максимально звичними і у яких Стрільці почуваються професіоналами. Також зараз варто краще фільтрувати вхідну інформацію. Слабкий Меркурій у Козерозі пов'язані з надходженням хибних відомостей. Астрологи рекомендують Стрільцям використовувати як фільтр свою інтуїцію.

Козеріг

Обман і зради — це норма для багатьох людей на тижні з 12 по 18 число. Грати за такими правилами Козерогам не варто, адже це негативно позначиться на їхній кармі. Загалом тиждень може скластися досить вдало з фінансової точки зору. Представники цього знаку можуть досягти успіху на робочій ниві. Фізичний стан дозволить протягом тижня витримувати підвищені навантаження, не знижуючи при цьому якості своєї роботи. Головний помічник Козерогів — це їхня сила волі. Вихідні дні можна використовувати для походів магазинами, вибору подарунків на Новий рік.

Водолій

Водоліям варто частіше використовувати захисні обереги. З 12 по 18 число багато людей захочуть їм насолити або повністю знищити їхні шанси на фінансову перемогу. Так, на них чекає досить проблемний тиждень, адже Меркурій продовжить провокувати конфлікти у відносинах із колегами, клієнтами, начальством. На щастя, сильною стороною Водоліїв вважається вміння знаходити підхід до людей. Астрологи радять не порушувати обіцянок, даних раніше, а також виявити свій дипломатичний дар, щоб тонко та успішно повернути ситуацію у потрібне русло.

Риби

Покупки цього тижня можуть призвести до фінансових проблем. Під час шопінгу Риби можуть дратуватися, тому краще відкласти покупку подарунків на наступний тиждень. Непоганою альтернативою буде здійснення покупок в Інтернеті. Це непоганий час для навчання та підвищення кваліфікації. Щоб не втратити мотивації, сили і, як наслідок, гроші, астрологи радять Рибам сфокусуватися також на здоров'ї.

Ексклзивний гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку від астролога Людмили Булгакової читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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