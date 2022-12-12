12 грудня — остання «дзеркальна» дата 2022 року: що обіцяють зірки знакам зодіаку цього незвичайного дня

Понеділок, 12 грудня — остання дзеркальна дата 2022 року. Енергопрактики звертають увагу на кількість двійок у цій даті — їх п'ять (12.12.2022), що означає збільшення уп'ятеро всіх якостей, якими володіє це число.

Так, магічні властивості «двійки» дозволяють змінити долю на краще, залучити удачу та достаток у свій будинок. Можна і потрібно робити дії, які справді вплинуть на ваше життя (кардинальні зміни не є обов'язковими). Деякі дії покращать вашу енергетику, інші в перспективі сприятливо вплинуть на матеріальне становище. Так що сміливо залишайте у своєму розкладі шопінг, б'юті-процедури, побачення, перестановки в будинку, зустрічі з діловими партнерами, заняття творчістю та благодійність.

Астрологи також вважають день 12 грудня вдалим та дають персональні рекомендації представникам усіх знаків Зодіаку.

Овен

Гарантовано багатообіцяючий день для особистих стосунків. Велика ймовірність того, що на вас чекає багато екзотичних зв'язків і таємних романів. Але будьте розбірливішими у зв'язках — цікаві пригоди можуть виявитися небезпечними.

Телець

Ви зазнаєте прагнення розкріпачення, звільнення від умовностей. Використовуйте цей аспект для зміцнення сім'ї.

Близнюки

Представники цього двоїстого знака сьогодні можуть бути особливо непередбачуваними, стрімкими та мінливими.

Рак

Не виключене службове відрядження та поїздка до далеких родичів. Але постарайтеся зробити все можливе, щоб ваша сім'я залишалася зразковою.

Лев

На вас чекає нелегкий день активізації негативних енергій — багато хто відчує себе в лещатах, під тиском. Проводити час у стінах будинку небажано. Можна влаштувати сімейний відпочинок на природі.

Діва

День символізує перспективне планування. Далекі поїздки, особисті контакти, заручини, зустрічі з іноземними колегами, відпочинок із товаришами по службі принесуть почуття задоволеності.

Терези

У першій половині дня очікується безліч неприємних ситуацій можливо на роботі, не виключені несправедливі претензії влади, які ви можете самостійно. Рекомендується не афішувати всі свої дії та плани. Уникайте боргів, кредитів, позик, а якщо борги з'явилися, намагайтеся повернути їх у термін.

Скорпіон

День відзначений суперечливими тенденціями. Схоже, всі питання сьогодні не вирішити. Ви можете відзначитися імпульсивністю та дратівливістю, що здатне лише ускладнити ситуацію. Тому не варто починати суперечку з оточуючими.

Стрілець

День може виявитися напрочуд клопітким. Якщо треба щось зробити чи вирішити, не відкладайте це завтра і тим більше не сидіть склавши руки. Однак намагайтеся не давати непродуманих обіцянок, не позичати.

Козеріг

День символізує працьовитість та смиренність. Козероги люблять ризикувати, але в даний момент ризик може бути невиправданим, і тоді ви втратите все миттєво. Ви повинні прийняти близьких такими, якими вони є, з усіма перевагами та недоліками — це умова сімейного щастя.

Водолій

Вдалий день для багатьох Водоліїв. З колотнеч, в які вони так старанно себе занурювали, їх зможе витягнути сама доля. Припустившись помилки, намагайтеся виправити її і в майбутньому постарайтеся її не повторювати. Приймайте дари та пропозиції долі — не пошкодуєте!

Риби

Коливання, сумніви, властиві представникам знака, досягнуть апогею. У другій половині дня можливі серйозні проблеми у сім'ї, у відносинах із владними структурами. Постарайтеся уникнути ризиків будь-де.

Нагадаємо, тиждень, що розпочався сьогодні, може бути дуже напруженим. Тим не менш , астрологи дали рекомендації для всіх знаків зодіаку про те, як можна зробити цей час сприятливим.

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