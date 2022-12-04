На Вінниччині п'яний поліцейський відкрив стрілянину по людях, одну особу поранено

На Вінниччині співробітника поліції, який у стані алкогольного сп'яніння стріляв у людей, підозрюють у замаху на вбивство кількох осіб з хуліганських мотивів

Як повідомляють у Вінницької обласній прокуратурі, посадовій особі з числа керівного складу одного з районних управлінь повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 листопада правоохоронець у вечірній позаробочий час перебував в стані алкогольного сп’яніння у громадському місці. При цьому він мав при собі табельну вогнепальну зрою, яку не здав у встановленому порядку. На пропозицію перехожих, які запропонували йому та його колезі допомогу, поліцейський відреагував неадекватно та безпричинно почав стрілянину зі зброї, спорядженої бойовими набоями, у напрямку людей, серед яких були й діти», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець поранив 18-річного юнака та пошкодив автомобілі громадян. На щастя, життю та здоров’ю пораненого хлопця нічого не загрожує.

Суд підтримав позицію прокурора та на час слідства підозрюваному обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави та відсторонив його від посади.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали п'яного полковника управління СБУ. Він намагався втекти та застосовував автоматичну зброю.

Фото Pixabay

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