Влаштував із окупантами гешефт: СБУ спіймала зрадника, який торгував награбованим рашистами добром українців (фото)

На Миколаївщині СБУ затримала чергового колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців.

Як повідомляють в Службі безпеки, під час окупації Снігурівки чоловік допомагав загарбникам «заробляти».

Фото СБУ

Зокрема, у своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед товарів — автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

Фото СБУ

Більшу частину одержаних прибутків він передавав загарбникам. За це окупанти дозволяли колаборанту безперешкодно пересувався містом. Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався «залягти на дно».

Фото СБУ

«Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)», — йдеться у повідомленні.

А у Херсоні СБУ затримала екскерівника банку рф, який за вказівкою гауляйтера Сальдо запроваджував у місті «рубльову зону», відкриваючи відділення російської фінустанови в окупованих районах півдня України.

Фото СБУ

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