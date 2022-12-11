Скоро буде сто тисяч: втрати Росії у війні перевищили 94 тисячі вбитими

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників, які зі зброєю прийшли в Україну, військову техніку та боєприпаси ворога.

Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 380 російських солдатів. Загальна кількість втрат особового складу ворога з початку вторгнення в Україну становить 94 140 військових, повідомили у Генштабі.



Окрім військовослужбовців та найманців, ворог втратив:

- танків — 2942 (+2) од.,

- бойових броньованих машин — 5920(+3) од.,

- артилерійських систем — 1928 (+1) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1613 (+10),

- автомобільної техніки та автоцистерн-4540 (+5) од.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму партизани увечері 10 грудня підпалили базу мобілізованих росіян. У казармах могли розташовуватися до тисячі військових росії.

А в Мелітополі цього ж вечора ЗСУ вдарили по базі кадировців. Серед «двохсотих» з великою ймовірністю виявився «смотрящий» за регіоном від Рамзана Кадирова.

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