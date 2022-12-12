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Як отримати допомогу на поховання пенсіонера, який помер за кордоном

19:14 12 грудня 2022
Цвинтар

В умовах воєнного стану діють стандартні умови виплати допомоги на поховання пенсіонера, у тому числі й у тому випадку, коли людина померла за кордоном.

В ПФУ зазначають, що допомога виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання. Якщо помер військовий пенсіонер, то виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України чи подати заявку через вебпортал, подавши пакет документів:

  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства такої держави.

Термін звернення по такий вид допомоги не обмежується.

Раніше експерти пояснювали, як отримати таку допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера на окупованій території.

Фото Pixabay

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