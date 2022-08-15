Допомога на поховання: юристи розповіли, хто має право отримати та які документи потрібні

Як отримати допомогу на поховання та куди звернутися для її отриманням в умовах воєнного стану? Досить часто ці запитання турбують пересічних українців. Що в такому випадку робити, розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

«Отримати допомогу на поховання мають право родичі померлого або інші особи, які здійснили поховання. Разом із тим порядок її отримання та розмір залежать від того, до якої категорії належав померлий. За законом можна претендувати на відповідні виплати у разі смерті:

осіб, які перебували на обліку у центрі зайнятості як безробітні, та осіб, які перебували на їхньому утриманні;

військовослужбовців (учасників бойових дій);

пенсіонерів, зокрема пенсіонерів з числа військовослужбовців;

застрахованих осіб та членів їхньої сім’ї, які перебували на утриманні (йдеться про осіб, які працювали на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору;

ФОП та осіб, які провадили незалежну професійну діяльність;

осіб, які обіймали виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;

членів фермерського господарства;

осіб, які не досягли пенсійного віку, не працювали, не несли військову службу, не перебували на обліку у Центрі зайнятості як безробітні".

За словами юристів, в умовах воєнного стану діють стандартні умови виплати такого виду допомоги.

«Для отримання допомоги на поховання необхідно не пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня смерті звернутися за останнім місцем роботи із заявою та пакетом таких документів:

паспортом або іншим документом, що посвідчує вашу особу, та його копією;

свідоцтвом про смерть та витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

довідкою з місця проживання про перебування на утриманні померлого;

копіями документів, що підтверджують здійснення витрат на поховання (для осіб, які не є родичами померлого)".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як отримати допомогу на поховання пенсіонера у разі його смерті на окупованій території.

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