Поліцейські не змогли допомогти: жахливий випадок стався у метро Києва

У Києві, де нещодавно у громадському транспорті запровадили можливість оплати проїзду карткою, 12 грудня на станції метро «Харківська» стало погано пасажиру. Правоохоронці та лікарі намагалися його реанімувати, але, на жаль, чоловік помер. Про це розповіли у пресслужбі столичної поліції, пише OBOZREVATEL.

Точну причину смерті громадянина встановить експертиза.

«Попередньо, пасажиру стало погано на пероні станції метро „Харківська“. Йому намагалися допомогти правоохоронці, які надали домедичну допомогу, а потім лікарі. На жаль, чоловік помер», — розповіли у пресслужбі.

Як писали «ФАКТИ», після масованого обстрілу критичної інфраструктури України в київському метрополітені з 1 листопада зросли інтервали руху поїздів.

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