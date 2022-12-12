Безкоштовна медична допомога: «Фармак» привіз лікарів та ліки на деокуповані території

10 грудня відбувся черговий виїзд групи «Мобільних лікарів» на територію, звільнену від російського окупанта. Цього разу клініка на колесах приїхала до села Киїнка Чернігівської області. Місцеві жителі змогли безкоштовно пройти обстеження, здати необхідні аналізи у мобільній лабораторії та отримати ліки. Проєкт організовано благодійним фондом «Диво юа» за підтримки фармацевтичної компанії «Фармак».

Мобільна лабораторія

Під час боїв навколо Чернігова, село Киїнка було одним з тих, що взяло на себе основні удари ворога, адже опинилося фактично на лінії фронту, і дуже страждало від обстрілів. Багато «прильотів» були на подвір'я мирних жителів. Багато людей втратили житло.

Єдина лікарня села зазнала значних руйнувань і наразі перебуває у стадії ремонту. Місцева амбулаторія в Киїнці уже відремонтована після рук окупанта, але ще поки не розпочала свою роботу.

Мобільний кабінет УЗД

«Місцеві ще не відійшли від жаху, який пережили в окупації. Люди розповідають про те, як сиділи в холодних підвалах під час обстрілів. Коли жінка з нашої реєстратури запитала в бабусі, якими хворобами та перехворіла, то почула відповідь, від якої виступає холодний піт: онкологія, цукровий діабет, інсульт. Таких відповідей було, на жаль, багато. Запущені хронічні хвороби, стрес, панічні атаки, загибель близьких… Весною, під час обстрілів села, лікарі приймали хворих і поранених в підвалі зруйнованої школи. Зараз цим людям дуже важливо відчути, що їх не забувають, що про них піклуються. Особливо не вистачає психологічної підтримки стареньким», — розповідає співзасновниця проєкту «Мобільні лікарі» Антоніна Захарова.

Здійснення прийому у відремонтованій, але поки не працюючій амбулаторії Киїнки

У рамках проєкту медики прибувають до населених пунктів, що постраждали від російської армії, на спеціальному автомобілі. Величезну вантажівку переобладнали в мобільну лабораторію, кабінет УЗД та аптеку.

Консультація у лікаря

Аби пройти обстеження, людині достатньо просто підійти до місця дислокації вантажівки та записатися на прийом до лікаря. Для кожного пацієнта складається медична карта. Лікар проводить первинне обстеження і направляє людину на здачу аналізів. Вже за декілька годин результати аналізів готові, і терапевт може призначити необхідні ліки, які на місці безкоштовно видаються пацієнтові. На місці працювали терапевти, гастроентерологи, хірург.

Безкоштовна видача ліків після обстеження та призначень лікаря

«Доступ до медичного огляду та ліків — це базова потреба та право кожної людини. Тому завдання проєкту „Мобільні лікарі“ полягає у двох важливих аспектах: надавати доступ до лікування там, де це зараз найпотрібніше, а також привертати увагу широкої спільноти до цієї проблеми. Таким чином можна об’єднувати більше людей, організацій та бізнесів для її вирішення», — зазначає Євгенія Піддубна, директорка з корпоративних комунікацій «Фармак».

У жителів була можливість здати аналізи і відразу отримати їх результат

Під час виїзду медиків проєкту, понад 100 жителів села Киїнки змогли пройти діагностику, отримати консультацію лікаря та безкоштовні лікарські засоби. Людей приймали, як у спеціальній вантажівці, так і у обладнаній організаторами місцевій амбулаторії, куди вони привезли свої меблі та медичне обладнання.

Прийом у лікаря

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