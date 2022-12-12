Українець Безус забив класний переможний гол за «Омонію» на 95-й хвилині матчу (відео)

Ексфутболіст «Динамо» та збірної України Роман Безус, який перейшов перед початком сезону з «Гента» до «Омонії», став героєм матчу 14-го туру чемпіонату Кіпру.

У домашньому протистоянні проти аутсайдера ліги «Акрітаса» футболісти «Омонії» ніяк не могли пройти оборону гостей. До 95-ї хвилини, коли в усій красі себе виявив український легіонер, який вступив у гру на 59-й хвилині. В одній з останніх атак команди з Нікосії 32-річний Безус холоднокровно приборкав м'яч біля лінії штрафного майданчика суперника і зряче пробив у кут воріт. Відчайдушний стрибок голкіпера «Акрітаса» його команду не врятував — 1:0.

Друга поспіль перемога в чемпіонаті країни дозволила «Омонії» з 22 очками піднятися в турнірній таблиці на 6-е місце. Від лідера — АПОЕЛа — команда українця відстає на 11 пунктів.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Роман Безус провів у складі 21-разового чемпіона Кіпру 11 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Безус включив «режим Мессі» у переможному матчі чемпіонату Кіпру.

Фото ФК «Омонія»

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