39.43 / 40.16 40.91 / 41.85
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українець Безус забив класний переможний гол за «Омонію» на 95-й хвилині матчу (відео)

14:55 12 грудня 2022
Роман Безус

Ексфутболіст «Динамо» та збірної України Роман Безус, який перейшов перед початком сезону з «Гента» до «Омонії», став героєм матчу 14-го туру чемпіонату Кіпру.

У домашньому протистоянні проти аутсайдера ліги «Акрітаса» футболісти «Омонії» ніяк не могли пройти оборону гостей. До 95-ї хвилини, коли в усій красі себе виявив український легіонер, який вступив у гру на 59-й хвилині. В одній з останніх атак команди з Нікосії 32-річний Безус холоднокровно приборкав м'яч біля лінії штрафного майданчика суперника і зряче пробив у кут воріт. Відчайдушний стрибок голкіпера «Акрітаса» його команду не врятував — 1:0.

Друга поспіль перемога в чемпіонаті країни дозволила «Омонії» з 22 очками піднятися в турнірній таблиці на 6-е місце. Від лідера — АПОЕЛа — команда українця відстає на 11 пунктів.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Роман Безус провів у складі 21-разового чемпіона Кіпру 11 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Безус включив «режим Мессі» у переможному матчі чемпіонату Кіпру.

Фото ФК «Омонія»

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Шоумен із дружиною

Максим Галкін показав своїх дівчаток біля басейну

метро

«Заліз у метро під спідницю»: столичний суд виніс вирок у «пікантній» справі

Салат з авокадо та крабовими паличками

Оригінальний салат на Новий Рік від Людмили Борщ «Крабова слойка»: всього 4 інгредієнти, але смак — незабутній

Максим Галкін

«Спостерігаю глибину падіння»: Галкін чистою українською відповів, чому досі підписаний у соцмережах на артистів-путіністів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту