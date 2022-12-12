Життя триває: у багатостраждальній Бучі встановили новорічну ялинку (фото)

У Бучі під Києвом, яка пережила російську окупацію, 12 грудня закінчують встановлювати новорічну ялинку на Київській площі, повідомляє ТСН.

Перед тим як встановлювати ялинку, в інтернеті провели опитування. Думку мешканців запитав мер Анатолій Федорук та попросив написати її у коментарях. Більшість містян висловилися «за».

Варто зазначити, що ялинку та прикраси для неї встановлюють минулорічні. За словами мера, ілюмінацію на ялинці не включатимуть для заощадження електроенергії.

«Так що новорічне свято не потягне особливих витрат. Зрозуміло, що таких святкувань, як у минулі роки, не буде. Дітям же потрібне хоч і невелике, але справжнє свято», — зазначив Федорук.

Ялинка в Бучі розташована поряд із центральним «Пунктом незламності» на Київській площі.

Нагадаємо, Буча перебувала у російській окупації з початку повномасштабного вторгнення рф. Російські військові на тяжкій техніці зайшли до міста вранці 27 лютого 2022 року. 31 березня окупанти залишили Бучу. За 33 дні окупації російські військові вбили та катували сотні цивільних у місті. Масові вбивства отримали назву «Бучанська різанина».

Фото: ТСН

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