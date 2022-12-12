«А як гарно він співав під гітару довгими вечорами»: у бою на Донбасі загинув ще один український герой

У Жмеринці в останню путь провели 32-річного захисника Віктора Ліпея. 8 грудня серце захисника ворожа куля зупинила під Мар'їнкою на Донбасі, де зараз точаться найзапекліші бої.

«Веселий, добрий, мужній, завжди привітний і доброзичливий… У нього все завжди було на відмінно: добре вчився в школі, з червоним дипломом закінчив Черкаську пожежну академію, заслужив авторитет у колег пожежно-рятувальної частини на посаді начальника караулу, став призером Європи з карате… І в рядах перших, 25 лютого, став на захист рідної держави після повномасштабного вторгнення росії, — повідомляє „Жмеринська газета“. — Випускник школи № 3, зовсім молодий хлопець, спортсмен, батько 3-річної донечки Евелінки, добрий, чемний, ввічливий. А як гарно він співав під гітару довгими вечорами. Ми слухали його і чули його голос, ми віталися з ним, бажали йому Ангела-Охоронця, коли він їхав на війну. Він був нашим сусідом, був з нами поряд, любив своїх батьків, брата, а тепер його не має».

Віктор Ліпей служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. З гаслом «Завжди перші!» разом із побратимами йшов у бій за рідну землю… Пройшов Слов'янськ, Покровськ, Лиман, з липня давав відсіч окупантам під Мар'їнкою. У бою за незалежність України та нашу свободу серце відважного і хороброго воїна зупинилося.

Днями на Вінниччині в останню путь провели 32-річного захисника Олексія Аврамова з села Велика Стратіївка, який теж загинув під Мар'їнкою.

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