Мінус дев'ять пунктів управління та два склади боєприпасів: артилерія ЗСУ ударно попрацювала 11 грудня

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах трьох населених пунктів Луганської області, а також Соледара і ще семи міст і містечок на Донеччині. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

Своєю чергою Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника. Також мають успіхи українські ракетники і артилерія — вони уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Ситуація на основних ділянках фронту наступна:

ворог завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ;

на Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця та ще шести сіл Харківської області та одного на Донеччині;

на Куп’янському та Лиманському напрямках під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів, з них чотири — на Харківщині, п'ять — на Луганщині та чотири на Донеччині;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбулися обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах 24 (!) населених пунктів. Серед низ Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. В районах Спірного та Білогорівки також було завдано авіаудару;

на Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області;

на Запорізькому напрямку під обстрілами були 10 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях, включаючи Малинівку і Гуляйполе;

на Херсонському напрямку було обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївку та місто Херсон.

А на тимчасово окупованій території Луганської області в порушення норм Міжнародного гуманітарного права російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків в селі Троїцьке, де проживає цивільне населення.

Нагадаємо, раніше подібну тактику «живого щита» ворог використовував під час відступу з Херсону.

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